Врач дал совет безуспешно пытающимся похудеть людям

Мясников заявил, что потеря даже 5 процентов веса ведет к улучшению здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал людям, безуспешно пытающимся похудеть, сбросить 5 процентов от исходного веса. Такой совет он дал в публикации в своем Telegram-канале.

«Если у вас избыточный вес и вам никак не удается прийти к "общепризнанной" норме, то и не упирайтесь. Тут неизвестно, что лучше: ходить со слабостью, головокружением и раздражением или просто ограничить свои потуги тем, чтобы банально не прибавлять вес еще», — заявил доктор и порекомендовал людям не ставить себе невыполнимых задач.

Вместе с тем Мясников выразил уверенность в том, что похудеть на 5 процентов от исходного веса может почти каждый человек. По его данным, исследования показали, что даже такая небольшая потеря веса ведет к улучшению здоровья. К примеру, это уменьшило общую жировую массу и висцеральную жировую ткань участников исследования, а также внутрипеченочный жир и подкожно-абдоминальную жировую ткань.

«И концентрации инсулина в плазме натощак, триглицеридов и общего холестерина также были снижены, а их чувствительность к инсулину увеличилась на 21-26 процентов», — добавил врач, говоря об участниках эксперимента, сбросивших 5 процентов веса.

Ранее Мясников предупредил россиян о неочевидном способе заразиться клещевым энцефалитом. Доктор заявил, что клещевой энцефалит передается в том числе через употребление непастеризованного молока.