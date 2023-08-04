Врач предупредил россиян о неочевидном способе заразиться клещевым энцефалитом

Врач Мясников заявил, что клещевой энцефалит передается через сырое молоко

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что клещевым энцефалитом можно заразиться, употребляя сырое молоко. Об этом неочевидном способе он рассказал в своем Telegram-канале.

«Клещевой энцефалит передается не только укусом клеща, но и через употребление непастеризованного молока», — заявил Мясников. Он добавил, что в организме копытных животных вирус развивается и сохраняется и клещи сами могут заразиться от них.

Врач напомнил, что не существует лекарств, излечивающих от болезни. Иммуноглобулин, рекомендованный Минздравом России, Мясников назвал неэффективным средством. По словам доктора, для лечения его используют только в России. В то же время, как отметил специалист, снизить уровень заболеваемости клещевым энцефалитом помогает вакцинация.

«Посмотрим на пример Австрии. Там в 80-х начали массовую вакцинацию. И заболеваемость упала с 6 на 100 тысяч до 0,9 на 100 тысяч», — заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что считает планку эффективным упражнением для профилактики гипертонии. Также он добавил, что с помощью стойки на руках можно избавиться от недуга на ранней стадии.