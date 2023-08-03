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20:24, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Врач назвал защищающее от гипертонии упражнение

Врач Мясников назвал планку эффективным упражнением для защиты от гипертонии

Фото: GMB Fitness / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как предотвратить развитие гипертонии. В посте, опубликованном в Telegram, он назвал эффективное упражнение, которое защищает от этого заболевания.

Мясников заявил, что выполнение планки поможет снизить риски развития гипертонии, а также вылечить это заболевание на начальной стадии. Как уточнил врач, о пользе этого упражнения он узнал из статьи в Британском журнале спортивной медицины.

По его словам, наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией показали планка сидя у стены, планка лежа, а также боковые планки.

Ранее Мясников призвал россиянок в возрасте от 16 до 45 лет принимать фолиевую кислоту, которую назначают женщинам, планирующим беременность. Он отметил, что беременность зачастую случается неожиданно, поэтому всем женщинам детородного возраста следует принимать этот препарат.

Перед этим Мясников предупредил, что рак пищевода на ранних этапах протекает без симптомов. Специалист также назвал курение и алкоголь одними из факторов развития этого заболевания.

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    Евгения Наумова
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