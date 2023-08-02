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18:09, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Врач призвал россиянок до 45 лет принимать один препарат

Врач Мясников рекомендовал женщинам от 16 до 45 лет принимать фолиевую кислоту

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиянок в возрасте от 16 до 45 лет принимать один препарат — фолиевую кислоту. Такую рекомендацию доктор опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам врача, этот препарат назначается женщинам, которые планируют беременность. «Поскольку беременность зачастую случается неожиданно, то рекомендуют всем женщинам детородного возраста (16-45 лет) принимать фолиевую кислоту», — заявил Мясников. Врач добавил, что она в любом случае не принесет вреда женщине.

Тем же, кто планирует беременность, препарат нужно начать принимать за месяц до предполагаемого зачатия и употреблять на протяжении первого триместра, добавил доктор. «Фолиевую кислоту должны принимать все беременные для предотвращения дефекта развития нервной системы плода», — объяснил он.

Ранее Мясников предупредил, что рак пищевода на ранних этапах протекает бессимптомно. В число факторов риска, провоцирующих развитие этого заболевания, он включил курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.

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    Мария Большакова
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