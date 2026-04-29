23:10, 29 апреля 2026Россия

Путин встретился с Кадыровым

Путин встретился с Кадыровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в Чечне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил социально-экономическую ситуацию в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что ведется активная работа по ликвидации последствий паводков, однако указал на сохраняющуюся проблему с доступностью детских садов. Их предыдущая рабочая встреча состоялась в мае 2025 года в Москве, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее сообщалось, что Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле. Чеченский лидер числится в составе российской делегации, которая будет участвовать во встрече. Путин и Аль Нахайян намерены обсудить двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.

