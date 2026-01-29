Реклама

Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах главы России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чеченский лидер числится в составе российской делегации, которая будет участвовать во встрече. Путин и Аль Нахайян намерены обсудить двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент ОАЭ совершит визит в Россию 29 января.

23-24 января в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта.

