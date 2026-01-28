Кремль анонсировал визит в Россию иностранного лидера

Президент ОАЭ прибудет в Москву для переговоров с Путиным 29 января

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг, 29 января, прибудет в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«29 января состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудят ключевые направления сотрудничества двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.

Ранее стало известно, что в Москву для встречи с Путиным прибыл президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с пребыванием Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии.