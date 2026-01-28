Реклама

13:35, 28 января 2026

Иностранный лидер прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии Аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет сирийского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин», — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудят темы, связанные с пребыванием Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. «Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах», — сказал представитель Кремля.

Предыдущий визит сирийского лидера в Москву произошел 15 октября 2025 года. Он провел в Кремле переговоры с Путиным. В ходе переговоров Аш-Шараа заявил о намерении перезапустить отношения с Москвой, с которой Дамаск, по словам политика, объединяет историческая связь.

