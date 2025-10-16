В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Сирию

Песков: Визит Путина в Сирию не обсуждался на переговорах с Аш-Шараа

Возможность ответного визита президента России Владимира Путина в Сирию не обсуждалась на его переговорах с лидером страны Ахмедом Аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, там речи не шло об этом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что такие приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам.

15 октября Ахмед Аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров лидер Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией. Он также заверил, что у страны будет серьезная роль в развитии «новой Сирии», так Москву и Дамаск объединяет историческая связь.