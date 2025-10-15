Мир
14:38, 15 октября 2025
Мир

Сирия предложила России перезапустить отношения

Президент Аш-Шараа: Сирия намерена перезапустить отношения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости / POOL

Власти Сирии намерены перезапустить отношения с Россией. Об этом заявил сирийский президент Ахмед Аш-Шараа в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе и вас, с новой Сирией», — отметил Аш-Шараа.

По словам сирийского лидера, власти страны уже знакомят «новую Сирию» с миром. Он также заверил, что у России будет серьезная роль в развитии страны, так как Москву и Дамаск объединяет историческая связь. Аш-Шараа заявил, что сирийские власти уже прилагают усилия для достижения своих политических целей.

Ранее Аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с президентом России.

