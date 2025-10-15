Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. По данным агентства Sana, в ходе переговоров с Путиным сирийский лидер намерен затронуть вопросы двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух государств, вероятно, обсудят вопрос российских военных баз в Сирии. По его словам, переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.