Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 15 октября 2025Мир

Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Лидер Сирии Аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leigh Vogel / Concordia Annual Summit / Getty Images

Лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. По данным агентства Sana, в ходе переговоров с Путиным сирийский лидер намерен затронуть вопросы двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что лидеры двух государств, вероятно, обсудят вопрос российских военных баз в Сирии. По его словам, переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    Российские IT-компании пригрозили банкротствами

    В России призвали урезать отпуска и новогодние праздники

    Предсказан сценарий конфликта на границе Афганистана и Пакистана

    У подростка под Москвой неожиданно взорвался телефон в кармане

    Россиянин решил сделать сюрприз девушке и поплатился

    Исправительную колонию в России обязали выплатить штраф в полмиллиарда за свалку

    Удар крылатых авиабомб по мосту в ключевом узле обороны ВСУ попал на видео

    Зарубившая топором мужа, сына и подругу россиянка получила приговор

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости