В Кремле назвали темы переговоров Путина и нового президента Сирии

Песков: Путин и аш-Шараа могут затронуть вопрос российских военных баз в Сирии

Одной из тем переговоров российского лидера Владимира Путина и нового президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа может стать вопрос российских военных баз в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать», — сказал представитель Кремля, назвав важными первые контакты российский стороны с новым сирийским руководством на высшем уровне.

Песков также рассказал, что переговоры двух лидеров пройдут в формате рабочего завтрака, добавив, что по итогам встречи совместной пресс-конференции не будет.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник сообщило, что аш-Шараа на встрече с Путиным потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада. По данным источника, новые сирийские власти стремятся получить Асада для суда по «делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев». Собеседник агентства добавил, что аш-Шараа также намерен обсудить дальнейшую судьбу российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы России ​​в Хмеймиме.