11:42, 15 октября 2025Мир

Названо главное требование лидера Сирии на встрече с Путиным

Reuters: Ахмед аш-Шараа потребует выдать Асада на встрече с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.

«Он (...) официально потребует выдачи Асада, союзника России», — утверждается в публикации.

По данным источника, новые сирийские власти стремятся получить Асада для суда по «делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев». Собеседник агентства добавил, что аш-Шараа также намерен обсудить дальнейшую судьбу российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы России ​​в Хмеймиме.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры России и Сирии обсудят торговые, гуманитарные и политические связи двух стран на встрече в Москве 15 октября.

