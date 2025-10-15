В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и нового лидера Сирии

Кремль: Путин и аш-Шараа обсудят торговые и политические связи России и Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудят торговые, гуманитарные и политические связи России и Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — утверждается в публикации.

По данным Кремля, лидеры России и Сирии в ходе встречи также намерены затронуть последнее развитие событий на Ближнем Востоке. Переговоры состоятся в рамках визита аш-Шараа в Москву.

Ранее стало известно, что аш-Шараа во главе сирийской делегации посетит Россию.