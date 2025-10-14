Мир
Новый президент Сирии посетит Москву

Новый президент Сирии Аш-Шараа посетит Москву 15 октября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andres Kudacki / AP

Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа во главе сирийской делегации посетит Москву 15 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Сирии завтра посетит Москву», — говорится в сообщении.

Ранее в посольстве Сирии в Москве сообщили, что делегация страны примет участие в предстоящем российско-арабском саммите.

До этого новый глава МИД Сирии Асад Аш-Шибани заявил, что Дамаск рассчитывает на помощь российских властей в послевоенном восстановлении страны.

