Новый президент Сирии поедет в Москву на российско-арабский саммит

Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа во главе сирийской делегации поедет на российско-арабский саммит в Москве 15 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики», — указали агентству в посольстве Сирии.

Ранее глава МИД новых властей Сирии Асад Аш-Шибани заявил, что Дамаск рассчитывает на помощь российских властей в послевоенном восстановлении страны.