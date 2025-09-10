Мир
Новый президент Сирии поедет в Москву на российско-арабский саммит

Новый президент Сирии Аш-Шараа поедет на российско-арабский саммит в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа во главе сирийской делегации поедет на российско-арабский саммит в Москве 15 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики», — указали агентству в посольстве Сирии.

Ранее глава МИД новых властей Сирии Асад Аш-Шибани заявил, что Дамаск рассчитывает на помощь российских властей в послевоенном восстановлении страны.

