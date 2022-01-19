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В Кремле прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Дмитрий Песков о приглашении Путина и Зеленского в Турцию: приветствуем усилия любых стран
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приглашение российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Турцию, которое последовало от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Украины.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, это можно будет только приветствовать», — добавил Песков.

Ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского посетить страну, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. Официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

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Никита Абрамов
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