В Кремле прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Россия приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приглашение российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Турцию, которое последовало от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Украины.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей, это можно будет только приветствовать», — добавил Песков.

Ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского посетить страну, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. Официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Москвой и Киевом.