Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для решения разногласий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил посетить страну российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. О таком решении турецкого лидера заявил официальный представитель президента Ибрагим Калын, передает Daily Sabah.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — рассказал он.

По словам Калына, Эрдоган в ближайшие недели отправится в Киев для переговоров с украинским президентом. «Турция остается доступной для любой роли… для снижения напряженности между Россией и Украиной», — отметил представитель турецкого лидера.

Он подчеркнул, что диалог между Западом и Россией давно должен был начаться, но заседания Совета Россия-НАТО были сорваны незаконной аннексией Крыма в 2014 году.

Ранее Эрдоган назвал нереалистичной перспективу вторжения России на территорию Украины. По словам турецкого лидера, для того чтобы Россия решилась на такой шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию в мире и в своей внутренней политике. Кроме того, Эрдоган заявил, что война как явление должна быть стерта из политической практики.