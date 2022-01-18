Эрдоган назвал нереалистичным нападение России на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичной перспективу вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, для того, чтобы Россия решилась на такой шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию в мире и в своей внутренней политике. Кроме того, Эрдоган заявил, что война, как явление, должна быть стерта из политической практики. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.

13 января Эрдоган заявил, что Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе (ЕС). Эрдоган добавил, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны Евросоюза.