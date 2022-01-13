Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз

Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна нацелена на полноправное членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения "солидарности" внутри Евросоюза», — отметил политик.

Эрдоган добавил, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны Евросоюза.

Ранее Эрдоган в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна видит свое будущее в ЕС. По словам политика, ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции. Самым важным инструментом, который можно использовать на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, Эрдоган назвал обновление миграционного соглашения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа возможная причина падения лифта в московском отеле
В управделами президента раскрыли подробности о погибших при падении лифта
В Турции число заражений коронавирусом выросло в четыре раза
Названа возможная причина падения лифта в московском отеле
Опубликованы первые кадры с места падения лифта в московском отеле
В московском отеле два человека погибли при падении лифта
Зеленский захотел ввести ограничения для олигархов за пределами Украины
CNN снял документальный фильм про Навального
Стали известны имена погибших при падении лифта в Москве
Илон Маск запустил ракету с украинским спутником
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter