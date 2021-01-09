Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна видит свое будущее в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

По словам политика, ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции. Самым важным инструментом, который можно использовать на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, Эрдоган назвал обновление миграционного соглашения.

Турецкий лидер добавил, что страна готова открыть новую страницу в отношениях с ЕС в текущем году. Он заявил о необходимости обновить Таможенный союз с Евросоюзом, обеспечить безвизовый режим для граждан Турции, а также сделать шаги в переговорах о членстве страны в ЕС и восстановить взаимное доверие.

В декабре бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш заявил, что сложность со вступлением страны в Евросоюз состоит в предрассудках европейцев, а также в затруднениях со сменой законов страны. «Предрассудок возник не за месяц, его корни уходят в османское прошлое. Образ Турции — османское государство, несущее в Европу флаг ислама, отсюда и негативное отношение», — сказал Якыш.