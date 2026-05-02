Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:29, 2 мая 2026

На Украине обвинили Зеленского в создании мафиозной структуры

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X заявила, что политик построил в стране целую мафиозную структуру.

«Государственные учреждения превращены в личные банкоматы приятелей [Зеленского]», — написала Мендель, комментируя новую информацию издания «Украинская правда» о предпринимателе и соратнике украинского лидера Тимуром Миндичем.

По словам Мендель, приближенные президента Украины «дергали за ниточки», чтобы посадить своих людей в наблюдательные советы госучреждений.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего. По его словам, если чиновника отправят в отставку, это приведет к проблемам во взаимодействии, поскольку «всех посносят» и не с кем будет коммуницировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok