В Турции объяснили сложность вступления в ЕС

Сложность со вступлением Турции в Евросоюз состоит в предрассудках европейцев, а также в затруднениях со сменой законов страны. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Предрассудок возник не за месяц, его корни уходят в османское прошлое. Образ Турции — османское государство, несущее в Европу флаг ислама, отсюда и негативное отношение», — сказал Якыш.

Он добавил, что Анкара выполнила 67 из 72 критериев вступления в блок, однако имеет затруднения с оставшимися пятью критериями. В их числе — закон о терроризме: согласно турецкому уголовному кодексу, по террористической статье проходят в том числе те, кто не совершил актов насилия, а только допустил непозволительные высказывания. Законодательство ЕС не предполагает обвинений в терроризме в таких случаях. Дипломат подчеркнул, что для Турции такое устройство законодательство важно в борьбе с курдскими группировками.

11 декабря участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.