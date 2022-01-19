В России оценили предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не способен урегулировать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил предложение Анкары организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. О предложении турецкого лидера сообщил официальный представитель президента Ибрагим Калын.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — рассказал он.

По словам Калына, Эрдоган в ближайшие недели отправится в Киев для переговоров с украинским президентом. «Турция остается доступной для любой роли (...) для снижения напряженности между Россией и Украиной», — отметил представитель турецкого лидера.

Посредники не нужны

Эрдоган не вполне объективен в оценке собственных возможностей по урегулированию отношений между Москвой и Киевом, считает сенатор Цеков. Он почти на 100 процентов уверен, что встреча глав России и Украины в Турции не состоится.

«Я не думаю, что вообще должны быть какие-то посредники в наших делах с Украиной. Я не вижу в качестве посредников не только Эрдогана, но и представителей или руководителей многих других европейских государств или Америки. Если созреет ситуация для этого разговора, мы поговорим. Пока, конечно, на Украине все сложно. Может быть, появятся предпосылки в ближайшее время, это покажет время», — выразил свое мнение политик.

Для подобного разговора должны произойти очень серьезные перемены во внешней политике Украины, отметил Цеков. По его мнению, Киев должен перестать считать Москву агрессором и вспомнить о своих общих с Россией корнях, добавил он.

Причины поведения

По мнению Цекова, Эрдоган озвучивает такие предложения, чтобы поднять свой статус. В этом плане его можно понять, отметил политик. «Он стремится сделать Турцию влиятельной региональной державой, поэтому он очень активен во всех делах стран, которые окружают Турцию», — высказался сенатор.

В прошлом Эрдоган уже получал положительный фидбэк от участия в урегулирования отношений между странами, добавил политик. В качестве примера Цеков привел ситуацию с деятельностью Турции во время Карабахского конфликта.

В декабре представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время российские власти не получали.