В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время российские власти не получали. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что закон, подписанный Зеленским, вряд ли будет играть большую роль в данной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, принимающим участие в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России никто не преследуется по политическим убеждениям. По его словам, в стране есть законодательство, согласно которому люди преследуются за подозрение в совершении тех или иных преступлений.

