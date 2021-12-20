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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Песков: РФ не получала от Украины предложений о встрече Путина и Зеленского

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Никаких конкретных предложений от Украины о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время российские власти не получали. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что закон, подписанный Зеленским, вряд ли будет играть большую роль в данной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, принимающим участие в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России никто не преследуется по политическим убеждениям. По его словам, в стране есть законодательство, согласно которому люди преследуются за подозрение в совершении тех или иных преступлений.

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Юлия Ямпольская
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