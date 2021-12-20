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Кремль внес ясность в вопрос о преследовании по политическим убеждениям

Песков заявил, что в России никто не преследуется по политическим убеждениям

Фото: Globallookpress.com

В России никто не преследуется по политическим убеждениям. Так в вопрос о законе об упрощенном получении гражданства Украины внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, в России есть законодательство, согласно которому люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений, однако каких-либо политических преследований в стране нет. поэтому тут формулировка абсолютно неверна, добавил Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому упрощается процедура получения гражданства страны лицам, участвующим в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян.

Вместе с тем президент Украины подписал закон, который регулирует механизм внесения данных о зарегистрированном месте жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе».

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Юлия Ямпольская
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