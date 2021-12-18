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Зеленский упростил получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе

Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства военным и россиянам

Фото: Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, участвующим в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписанный Зеленским закон был принят Верховной Радой 14 декабря. «Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», — говориться в сообщении на сайте главы государства.

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Кроме того, Зеленский подписал закон, регулирующий механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе». Он был принят Радой 30 ноября и определяет места, где граждане могут оформить документы.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан предрек стране кризис в 2022 году. Он заявил, что в первую очередь кризис коснется сферы экономики и энергетики.

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Никита Савин
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