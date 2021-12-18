Бывший соратник Зеленского предрек Украине скорый кризис

В начале 2022 года Украину ждет огромный экономический и энергетический кризис. Об этом экс-глава офиса президента республики Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись их беседы доступна на YouTube.

Богдан предсказал Украине скорое наступление кризиса и объяснил, в чем будут заключаться его причины. Бывший соратник главы республики Владимира Зеленского заявил, что основным катализатором выступит подорожание и нехватка энергоносителей, и указал на то, что годовой бюджет страны рассчитывается исходя из цены на газ.

«У нас идет экономический кризис, потому что у нас катастрофически все дорожает. Есть отрасли, которые полностью зависят от энергоресурсов. Вот логистика вся — она на нефти. Да? А водоснабжение, воду вот в краны — это же большие насосы. Там 70 процентов себестоимости воды — это насосы и электричество, которое используется... Все, у нас схлопываются доминошки», — пояснил он.

По его словам, в феврале на Украине ожидается «катастрофическая ситуация», поскольку «все будет массово закрываться», людей будут увольнять, а поступления в бюджет республики уменьшатся. При этом Богдан добавил, что из-за февральских морозов в газотранспортной системе может образоваться нехватка газа и «какие-то городишки начнут замерзать».

Андрей Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. Отмечалось, что причиной его увольнения стал затянувшийся личный конфликт главы офиса президента Украины с Владимиром Зеленским. Позднее Богдан поблагодарил главу государства за свою отставку и подчеркнул, что рад не иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер бросает страну.