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На территории Украины захотели ввести режим ЧП

СНБО 23 февраля одобрил введение режима чрезвычайной ситуации на Украине

Фото: Shutterstock

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины захотел ввести на всей территории страны режим чрезвычайного положения. О принятии соответствующего решения рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, трансляция брифинга велась на странице ведомства в Facebook.

Представитель СНБО пояснил, что в дальнейшем инициативу должна утвердить Верховная Рада. По его словам, режим ЧП планируется ввести на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской области. При этом Данилов заверил, что на жизни украинцев это решение не отразится.

«На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения», — уточнил он, добавив, что на территории упомянутых регионов уже проводится операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим.

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Данилов заявил, что режим ЧП планируется ввести на 30 дней, после этого его могут продлить до 60 дней после соответствующего указа президента. Однако в обоих случаях, согласно действующим правилам, перед утверждением решения будет проведено голосование Верховной Рады.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что в случае якобы планируемого «вторжения» в стране готовы незамедлительно ввести военное положение.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ходе прошедшего голосования.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Варвара Кошечкина
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