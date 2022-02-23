На территории Украины захотели ввести режим ЧП

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины захотел ввести на всей территории страны режим чрезвычайного положения. О принятии соответствующего решения рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, трансляция брифинга велась на странице ведомства в Facebook.

Представитель СНБО пояснил, что в дальнейшем инициативу должна утвердить Верховная Рада. По его словам, режим ЧП планируется ввести на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской области. При этом Данилов заверил, что на жизни украинцев это решение не отразится.

«На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения», — уточнил он, добавив, что на территории упомянутых регионов уже проводится операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим.

Данилов заявил, что режим ЧП планируется ввести на 30 дней, после этого его могут продлить до 60 дней после соответствующего указа президента. Однако в обоих случаях, согласно действующим правилам, перед утверждением решения будет проведено голосование Верховной Рады.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что в случае якобы планируемого «вторжения» в стране готовы незамедлительно ввести военное положение.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ходе прошедшего голосования.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.