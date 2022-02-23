Рада предложила ввести санкции против депутатов Госдумы из-за Донбасса

Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ходе прошедшего голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина порекомендовала своим гражданам срочно покинуть территорию России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.