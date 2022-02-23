Украина порекомендовала своим гражданам срочно покинуть территорию России. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию. Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», — говорится в обращении к украинцам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, признав ДНР и ЛНР, Россия признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.