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Украина порекомендовала своим гражданам срочно покинуть территорию России

МИД Украины рекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть территорию России

Фото: Shutterstock

Украина порекомендовала своим гражданам срочно покинуть территорию России. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию. Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», — говорится в обращении к украинцам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, признав ДНР и ЛНР, Россия признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.

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Марина Погосян
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