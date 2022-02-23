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Украина отказалась признавать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев никогда не признает независимость ДНР и ЛНР
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера президент [России Владимир] Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — рассказал об отказе признавать Донбасс Кулеба.

По его мнению, признав ДНР и ЛНР, Россия якобы признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.

Также украинский министр заявил, что Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России. «Украина считает, что сейчас настало время для введения санкций, и мы приветствуем объявление санкций президентом [США Джо] Байденом», — сказал он.

Кулеба заявил, что благодарен США за финансовую и другую помощь, оказанную Киеву на фоне текущего кризиса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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