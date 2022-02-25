Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом он сообщил в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что российский лидер также рассказал об основной истории украинской проблемы и проинформировал о военной операции России в Донбассе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил российскому коллеге сесть за стол переговоров. Украинский лидер подчеркнул, что таким образом он намерен остановить гибель людей.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

24 февраля президент Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.