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Лавров назвал слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус ложью

Лавров счел, что Зеленский врет, когда предлагает начать переговоры о нейтральном статусе

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров счел, что украинский президент Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Киева. Цитату приводит ТАСС.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — заявил Лавров, подчеркнув, что Москва уже предлагала обсуждать эту тему. Дипломат назвал возможность Зеленского гарантировать России нейтральный статус Киева, обеспечив себе безопасность, упущенной.

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Министр также подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим. По его словам, российская сторона постарается сделать все для демилитаризации Украины.

Однако Москва готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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