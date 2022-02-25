Лавров назвал слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус ложью

Глава МИД России Сергей Лавров счел, что украинский президент Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Киева. Цитату приводит ТАСС.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — заявил Лавров, подчеркнув, что Москва уже предлагала обсуждать эту тему. Дипломат назвал возможность Зеленского гарантировать России нейтральный статус Киева, обеспечив себе безопасность, упущенной.

Министр также подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим. По его словам, российская сторона постарается сделать все для демилитаризации Украины.

Однако Москва готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.