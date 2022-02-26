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Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником на переговорах с Россией

FT: Зеленский попросил премьера Израиля Беннета стать посредником на переговорах с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что подобному обращению могли способствовать отношения стратегического партнерства Израиля и России в Сирии и других местах. Согласился ли Беннет посредничать, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в настоящее время Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, добавив, что Украина готова говорить о прекращении огня и мире.

Марина Совина
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