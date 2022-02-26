Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что подобному обращению могли способствовать отношения стратегического партнерства Израиля и России в Сирии и других местах. Согласился ли Беннет посредничать, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в настоящее время Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, добавив, что Украина готова говорить о прекращении огня и мире.

