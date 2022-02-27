Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мединский рассказал о подготовке к переговорам с Украиной в Гомеле

Мединский заявил о найденном с Украиной «компромиссе» по переговорам в Гомеле

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший министр культуры России Владимир Мединский рассказал о подготовке к возможным переговорам с Украиной в Гомеле. Видео опубликовано на YouTube-канале «Телеканал 360».

«Инициатива по проведению переговоров была высказана позавчера (25 февраля — прим. "Ленты.ру") украинской стороной. Мы сразу же согласились и предложили в качестве места переговоров Минск. Украина взяла длительную паузу и стала предлагать другие города, в том числе Варшаву и так далее», — заявил Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, был найден компромисс. «И по предложению Украины мы согласились провести переговоры в Гомеле. Это белорусский город, находящийся почти на границе с Украиной», — утверждает бывший глава Минкульта.

Мединский добавил, что Россия гарантировала «абсолютную безопасность украинской делегации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры на территории Белоруссии невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — пояснил он.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Украины от переговоров в Белоруссии
СКР возбудил новые дела по факту обстрелов ДНР и ЛНР украинскими войсками
Лукашенко рассказал о будущих выборах президента Белоруссии
Британия потребовала отвод российских войск перед переговорами с Украиной
Фото бензина в подмосковной реке возмутило пользователей сети
Мединский возложил ответственность за кровопролитие на Украину
Российский призер Олимпиады на камеру помахал триколором и разозлил поляков
Мединский рассказал о подготовке к переговорам с Украиной в Гомеле
Австрия закроет небо для российских самолетов
В Совфеде спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.