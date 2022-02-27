Мединский рассказал о подготовке к переговорам с Украиной в Гомеле

Бывший министр культуры России Владимир Мединский рассказал о подготовке к возможным переговорам с Украиной в Гомеле. Видео опубликовано на YouTube-канале «Телеканал 360».

«Инициатива по проведению переговоров была высказана позавчера (25 февраля — прим. "Ленты.ру") украинской стороной. Мы сразу же согласились и предложили в качестве места переговоров Минск. Украина взяла длительную паузу и стала предлагать другие города, в том числе Варшаву и так далее», — заявил Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, был найден компромисс. «И по предложению Украины мы согласились провести переговоры в Гомеле. Это белорусский город, находящийся почти на границе с Украиной», — утверждает бывший глава Минкульта.

Мединский добавил, что Россия гарантировала «абсолютную безопасность украинской делегации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры на территории Белоруссии невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — пояснил он.