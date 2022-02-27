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В Кремле отреагировали на отказ Украины от переговоров в Белоруссии

Песков заявил, что Украина сама выбрала белорусский Гомель как место для переговоров с РФ

Фото: Globallookpress.com

Представители Украины сами выбрали белорусский Гомель как место для проведения переговоров с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в воскресенье, 27 февраля.

«Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров», — подчеркнул Песков. Он добавил, что на этот раз мероприятия в рамках спецоперации России по защите Донбасса не будут приостанавливаться в преддверии возможной встречи с представителями Киева.

Таким образом он отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать на переговоры на территории Белоруссии.

Ранее Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

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Варвара Кошечкина
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