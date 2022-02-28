Участник российской делегации прокомментировал переговоры с Украиной

Во время переговоров с Россией члены украинской делегации участвовали в самом подробном и детальном обсуждении актуальных вопросов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова передает ТАСС.

«Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня», — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что во время переговоров были найдены важные пункты, по которым можно достичь прогресса. Следующая встреча, по его словам, состоится в ближайшие дни.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.