Замглавы Минобороны России вошел в состав делегации для переговоров с Украиной

Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин вошел в состав делегации для переговоров с Украиной и находится на данный момент в Минске. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что на переговоры также прибыли заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры на территории Белоруссии невозможны. «Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — пояснил он.