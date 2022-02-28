ДНР взяла под контроль еще девять населенных пунктов

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) к вечеру 28 февраля отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще девять населенных пунктов в Донбассе, увеличив их общее число до 27. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

С момента начала операции, как уточняет штаб, были взяты под контроль Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное и Широкино.

Ранее стало известно, что власти ДНР намерены создать в освобожденных от украинского контроля городах и поселках временные военные администрации и комендатуры.

После окончания боев руководство республики назначит в населенных пунктах глав администраций, а впоследствии их сменят избранные на выборах политики.