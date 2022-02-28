ДНР создаст военные администрации на занятых территориях

В освобожденных от украинского контроля городах и поселках будут временно созданы военные администрации и комендатуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина.

По его словам, на занятых республикой землях по-прежнему продолжаются бои и речи о назначении глав гражданских администраций не идет. «Еще идут активные боевые действия, операция по освобождению временно оккупированной Украиной территории», — сказал Гагин.

При этом он пообещал, что уже после окончания боев ДНР назначит в своих населенных пунктах глав администраций, а в последствии их сменят избранные на выборах политики.

Ранее стало известно, что всеобщая мобилизация в ДНР, объявленная перед началом операции по защите Донбасса, была приостановлена. Глава республики Денис Пушилин заявил, что основные направления боевых действий в регионе уже заполнены призывниками.