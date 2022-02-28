В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации, передает РИА Новости.

«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он высказал мнение, что боевые действия в Донбассе закончатся в течение нескольких дней.

Между тем утром 28 февраля в Белоруссии должны состояться переговоры российской и украинской делегаций.