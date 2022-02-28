Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о прибытии украинской делегации в Белоруссию

Источник сообщил о прибытии украинской делегации в Белоруссию на переговоры

Фото: пресс-служба МИД Белоруссии

Украинская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с российской стороной. Об этом стало известно источнику Telegram-канала «Sputnik Беларусь».

Ожидается, что встреча начнется утром 28 февраля. Белорусский МИД сообщил, что площадка для переговоров подготовлена.

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинскими представителями. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — отметил он.

Позже стало известно, что переговоры пройдут на границе Украины и Белоруссии, недалеко от города Наровля.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей в ходе торгов
Названы лучшие фильмы и сериалы года по версии американских актеров
Медведев стал первой ракеткой мира
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Психолог описал способы приучить мозг лучше засыпать
Сумма ипотеки в России преодолела психологическую отметку
Названо число эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР
Япония отказалась от размещения ядерного оружия США в стране
Врачи раскрыли вызывающие морщины ошибки в нанесении макияжа
Стало известно о прибытии украинской делегации в Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.