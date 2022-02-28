Стало известно о прибытии украинской делегации в Белоруссию

Украинская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с российской стороной. Об этом стало известно источнику Telegram-канала «Sputnik Беларусь».

Ожидается, что встреча начнется утром 28 февраля. Белорусский МИД сообщил, что площадка для переговоров подготовлена.

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинскими представителями. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — отметил он.

Позже стало известно, что переговоры пройдут на границе Украины и Белоруссии, недалеко от города Наровля.