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Названо точное место российско-украинских переговоров

Российско-украинские переговоры пройдут у пунктов пропуска Александровка и Вильча

Фото: Shutterstock

Названо точное место переговоров российской и украинской делегаций. Как передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь», встреча пройдет возле пунктов пропуска Александровка и Вильча на белорусско-украинской границе.

Ближайший белорусский город от этого места — Наровля.

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — отметил он.

Позже стало известно, что переговоры пройдут на границе Украины и Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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