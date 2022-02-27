Названо точное место российско-украинских переговоров

Названо точное место переговоров российской и украинской делегаций. Как передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь», встреча пройдет возле пунктов пропуска Александровка и Вильча на белорусско-украинской границе.

Ближайший белорусский город от этого места — Наровля.

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский город Гомель для переговоров с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — отметил он.

Позже стало известно, что переговоры пройдут на границе Украины и Белоруссии.