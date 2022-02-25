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В Минобороны отчитались об уничтоженных военных объектах и технике Украины

Представитель Минобороны России заявил о 118 выведенных из строя военных объектах Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции к настоящему моменту уже вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, речь идет в том числе об 11 военных аэродромах, 13 пунктах управления и узлов связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 36 радиолокационных станциях и 14 зенитных ракетных комплексах ПВО С-300 и «Оса». Также Конашенков отчитался об уничтожении 18 танков и других боевых бронированных машин, 41 единицы военной автомобильной спецтехники, семи реактивных систем залпового огня и пяти боевых катеров.

Кроме того, по данным представителя российского военного ведомства, были сбиты пять украинских боевых самолетов и столько же беспилотников, а также один вертолет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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