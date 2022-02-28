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Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров по ситуации на Украине

Украинская делегация заявила, что Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров

Фото: Сергей Холодилин / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров по ситуации на Украине. Его заявление на YouTube транслировало агентство БЕЛТА.

По его словам, украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины. Стороны, отметил Подоляк, определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.

«Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», — заявил советник главы ОП.

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Также, по его словам, представители Москвы и Киева обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров.

Переговоры российский и украинской делегаций в Гомельской области Белоруссии прошли 28 февраля и длились около пяти часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны Александр Фомин.

С украинской стороны в переговорах участвовали министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Алиса Реброва
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