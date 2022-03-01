Лукашенко раскрыл причину задержки украинской делегации на переговоры

Украинская делегация отказалась от предоставленного ей безопасного коридора в белорусский город Гомель и добиралась на место переговоров 28 февраля с запада. Причину задержки делегации раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов — в Польшу», — заявил Лукашенко. Он объяснил, что именно по этой причине делегаты добирались на место переговоров более суток, что привело к задержке старта переговоров.

По словам Лукашенко, чтобы создать безопасный путь для заезда украинцев на белорусскую территорию со стороны Киева, ему пришлось созвониться с президентом России Владимиром Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Переговоры между представителями Москвы и Киева прошли в Белоруссии 28 февраля. Они длились более шести часов. Стороны договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве.

Ранее сообщалось, что украинские делегаты, в том числе министр обороны страны Алексей Резников, прибыли в Белоруссию на польских вертолетах.