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Лукашенко раскрыл причину задержки украинской делегации на переговоры

Лукашенко заявил, что делегаты от Киева отказались от коридора в Гомель и заехали с запада
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Украинская делегация отказалась от предоставленного ей безопасного коридора в белорусский город Гомель и добиралась на место переговоров 28 февраля с запада. Причину задержки делегации раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов — в Польшу», — заявил Лукашенко. Он объяснил, что именно по этой причине делегаты добирались на место переговоров более суток, что привело к задержке старта переговоров.

По словам Лукашенко, чтобы создать безопасный путь для заезда украинцев на белорусскую территорию со стороны Киева, ему пришлось созвониться с президентом России Владимиром Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу.

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Ранее сообщалось, что украинские делегаты, в том числе министр обороны страны Алексей Резников, прибыли в Белоруссию на польских вертолетах.

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Дмитрий Настасьев
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