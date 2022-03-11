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Лукашенко и Путин обсудили переговоры по Украине

Президент Белоруссии Лукашенко и Владимир Путин обсудили переговоры по Украине
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным переговоры по Украине. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

Президенты пришли к выводу, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

По словам пресс-секретаря, лидеры также обсудили кооперацию в промышленности, АПК и грузоперевозках.

Вечером в пятницу, 11 марта, в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Встреча началась в 14:00 и длилась более пяти часов. К 19:00 Лукашенко уже покинул Кремль.

Марина Совина
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