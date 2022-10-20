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20:06, 20 октября 2022Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против супруги и дочери Лаврова

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против супруги и дочери Лаврова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jack Gruber-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Установленные ограничения будут действовать десять лет. Согласно документу, опубликованному на сайте украинского лидера, в отношении Марии Лавровой и дочери главы российского МИД Екатерины Винокуровой введено 13 ограничительных мер, включая запрет на приобретение земельных участков и блокировку активов. Кроме того, под санкциями оказался бизнесмен Александр Винокуров, муж Екатерины.

Ранее Зеленский ввел санкции против жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. В ее отношении действуют 13 ограничительных мер. Всего украинский глава ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний.

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Кристина Есикова
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