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12:00, 15 февраля 2024Культура

В сети обратили внимание на спетую Киркоровым в ДНР песню украинской артистки

«Блокнот Донецк»: Киркоров исполнил песню украинской артистки перед бойцами СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Исполнитель Филипп Киркоров спел песню украинской артистки Ирины Билык перед ранеными бойцами специальной военной операции (СВО) во время своего визита в Горловку. На это обратила внимание журналистка издания «Блокнот Донецк» Юлия Скубаева в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что Киркоров спел композицию под названием «Снег», автором которой является исполнительница из Украины Ирина Билык. Скубаева назвала произошедшее очередным скандалом и порадовалась тому, что артист не стал петь гимн Украины.

«Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим. Вот посмотрите...» — написала журналистка.

Она напомнила, в 2018 году во время концерта во Львове Билык, находясь под давлением радикальных активистов, назвала Россию агрессором и заявила, что «Крым должен принадлежать Украине».

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин признался в том, что не верит в искренность Киркорова, который ранее посетил Горловку и выступил перед ранеными бойцами.

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      Анастасия Астахова
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